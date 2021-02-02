富邦金啟動今年徵才目標6,800人 MA上看60人

富邦金控（2881）今（2）日宣布啟動2021年聯合徵才計畫，金控暨子公司預計徵員總計6,800人，即日起至3月底開放履歷收件，今年度預計擇優錄取50~60位儲備幹部（MA），並首次開放招募20個組別，再創新高，投資管理組有望外派韓國，台北富邦銀行MA今年首度招募「客群經營組」和「產品設計組」，共同拓展金控版圖。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控暨各子公司今年均大舉招募數據分析、數位行銷、金融科技等MA職缺，持續培育Fintech相關人才。富邦金控持續拓展海外版圖，朝著「成為亞洲一流的金融機構」的願景邁進，往年最熱門的MA招募組別金控投資管理總處「投資管理組」，規劃其職涯培訓除了在國內學習投資專業領域之外，未來更有機會至韓國發展，歡迎具備流利韓文溝通能力的優秀人才踴躍應徵，共同參與亞洲區域金融發展。

在子公司部分，富邦證券持續儲備金融商品、財富管理、經營管理等領域人才，「金融商品組」MA今年特別聚焦於培育掌握各項商品業務的全方位人才。

台北富邦銀行MA今年首度招募「客群經營組」和「產品設計組」，「客群經營組」MA以業務拓展及客戶關係經營為主要發展方向，並有機會外派至海外子行／分行；「產品設計組」MA係以產品創新設計為主要發展方向，包含參與各項金融商品之規劃與設計。

韓蔚廷表示，富邦金控暨各子公司今年徵才對象包含資訊科技、經營企劃、財富管理、業務發展、風險精算、商品設計、核保理賠等多元領域專業人才；並擴大提供大專院校學生暑期及學期間實習機會，今年持續開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦MA甄選；共規劃20組別，包括富邦金控（數據分析組、數位行銷組、經營管理組、投資管理組）；富邦人壽（數位行銷組、金融科技組）；台北富邦銀行（客群經營組、金融市場組、產品設計組、數位金融組、風險管理組）；富邦產險（金融科技組、經營管理組）；富邦證券（數據分析組、數位行銷組、金融商品組、財富管理組、經營管理組）、富邦投信（基金投資組）；富邦華一銀行（上海）（金融科技組）。相關招募活動及徵才資訊，請關注「富邦金控-人才招募網-儲備幹部MA專區」https://www.fubon.com/financialholdings/hr/jobs_1170517_999577.html#introduction。