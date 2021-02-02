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北富銀發四點聲明 澄清臨櫃作業變緩慢與新系統無關

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

北富銀今（2）日發布四點聲明，針對有關1月29日下午及2月1上午傳出有客戶臨櫃交易「卡卡」，主要因資料庫系統發生部分問題，造成分行前端交易執行速度緩慢，導致部分客戶等候時間過長，做出四點說明，並澄清與新核心系統無關。

一是本次事件為2016年啟用之資料庫原廠系統發生問題，與去(2020)年上線之新核心系統BANCS無關。

二是經本行資訊團隊與Oracle原廠工程師一同查找原因，發現原廠資料庫系統中一項自動最佳化功能（Optimizier_Adaptive_Features，簡稱OAF）發生異常，造成資料庫主機CPU耗用升高，導致分行櫃檯交易速度緩慢。本行核心系統、周邊系統、網銀系統、行銀系統、ATM及信用卡系統皆無出現問題。

三是經資料庫原廠工程師團隊進駐銀行積極處理，調整該系統最佳化路徑選擇方式，並進行相關設定後，於昨(2/1)日上午11:30 恢復正常運作。昨日下午至今日臨櫃運作皆正常。

四是臨櫃跨行匯款未於當日完成之380位客戶，本行均提供交易手續費免除之優惠。本行並對受此次事件影響，而致臨櫃等待過長之所有客戶致贈薄禮以表歉意。

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