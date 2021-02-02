懷特新藥獲健保核價 現增超額認購38倍

懷特（4108）今（2）日表示，研發上市新藥「懷特血寶®凍晶注射劑」，獲健保署核准，以與市價相同的給付價格（每支12,650元）納入健保給付，嘉惠乳癌患者，預計可順勢帶動其他癌種自費市場，以及提升國際展業競爭力；市場前景看好，也使得現增超額認購達38倍，中籤率僅2.64%。

受到消息激勵，懷特今日股價盤中小漲0.1元、來到24.6元。

懷特生技表示，乳癌為女性最易罹患的癌症，至今超過12萬名乳癌患者，正積極接受癌症療程；此外，研究顯示，包括乳癌在內，我國高達92%的癌症病人，有「癌因性疲憊症(Cancer-Related Fatigue, CRF)」的問題，其中更有1／4已達需要藥物治療的中重度疲憊症狀。

懷特生技董事長李伊俐表示，乳癌人數眾多，治療需求市場龐大，納入健保可嘉惠弱勢患者，有助私人保險獲得理賠支付，也有助於醫師對有需求的患者進行衛教推廣，擴大癌因性疲憊症的治療。

李伊俐強調，感謝政府支持國產國用，將台灣研發的新藥納入健保，用以嘉惠國人，以市價相同的給付價格納入健保，更有助於懷特生技新藥進軍國際市場，擴大全球知名度及掌握市場商機。

懷特2021年國內及國際市場前景看好，營收看俏，也使得近期完成的現金增資，超額認購達38倍，工中籤率僅2.64%，持續展現競爭力。