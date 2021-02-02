期交所擴大招募19人

近年來，我國期貨市場持續蓬勃發展，交易量表現亮麗。面對國際競爭，臺灣期交所持續不斷推出多元商品，研發與國際接軌新制度，提升資訊系統安全與效能。因應業務量持續擴大及配合國內店頭衍生性商品集中結算系統建置，期交所即日起啟動新進人員招募作業，積極延攬優秀人才。

期交所這次共招募19人，以資訊專業人才為主要對象，包括C++程式開發維護人員3名、JAVA程式開發維護人員10名與主機操作人員2名，共15名，另徵求熟悉金融產品分析、金融機構店頭衍生性商品實務經驗或具風險管理、財務金融或財經法律等業務經驗的一般業務人員共4名，歡迎相關領域菁英踴躍報考，報考資格條件，請參閱甄試簡章。

期交所這次新進人員招募委由中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理第一階段筆試作業，報名期間自今年2月1日(星期一)起至3月2日(星期二)止，一律於證基會網站採線上報名。筆試測驗日期訂於3月13日(星期六)舉行。詳細資訊可至期交所或證基會網站查詢或電洽02-2357-4363證基會測驗中心林先生。