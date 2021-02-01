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二月利變保單宣布利率 4家壽險小幅度調整

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

二月壽險公司利變保單宣告利率於今（1）日全數出爐，不過調整家數及張數大幅減少，其中國泰人壽僅調降3張澳幣保單0.1個百分點，而台灣人壽僅調高一張美元保單0.05個百分點，但最高利率維持上月不變；另外三商美邦人壽（2867）與遠雄人壽僅調整利變年金險利率，其他主要壽險公司都維持不變。

據各主要壽險公司公告，富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中壽（2823）、全球人壽等2月利變保單都維持與元月一樣不變。其他只有國泰人壽、台灣人壽、三商美邦人壽與遠雄人壽有略作調整。

國泰人壽持續調整已下架停售商品利率，但主流台幣與美元保單都維持不變，僅調整澳幣利變保單，二月調降0.1個百分點，調整後保單宣告利率為2%~2.75%，影響張數僅3張；

至於台灣人壽二月則宣布調高一張美元保單的宣告利率，調幅為0.05個百分點，調高後最高宣告利率則跟元月一樣都是3.15%。

此外遠雄人壽表示，二月僅除了跟著十年期公債利率宣告之商品，亦即遠雄人壽新利率變動型年金保險甲／乙型，調升0.26-0.31百分點外，其餘皆無異動。而三商美邦人壽同樣只調整利變年金的宣告利率，台幣利變年金調降0.1個百分點，總計74個商品中有10個商品受到影響，至於台幣利變壽險與所有美元利變商品都維持不變。

目前市場上各家壽險主要美元保單利率仍在2.8～3.2%；台幣保單中比較偏高的利變壽險宣告利率約在1.5～2%及以下，年金險利率則甚低。

保單 壽險公司 遠雄人壽

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