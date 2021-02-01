緬甸政變 國泰世華仰光分行暫停營業

緬甸發生軍事政變，網路、電話中斷，緬甸銀行協會（Myanmar Bankers Association）今（1）日發布聲明表示，目前政治局勢期間網路連線不佳，國內各大銀行同意暫時關閉所有金融服務，我國銀行在當地的分行或辦事處，也不例外。國泰世華銀行晚間發布聲明表示，國泰世華銀行緬甸仰光分行於今年1月8日起正式開業，2月1日開始暫停營業，當地員工20位，將再視當地情況採取相關因應措施。

此外國泰世華銀行也表示，國泰世華銀行緬甸仰光分行目前聚焦企金業務，提供緬幣及美元之存匯、授信、專案融資、聯貸和貿易融資等金融服務，目標客群鎖定台商、外資企業及金融同業。依照當地主管機關規定，外資銀行分行不得從事消金業務。

2014年國泰世華銀行於緬甸的商業首都仰光成立辦事處，直至2020年4月緬甸中央銀行才核准「國泰世華銀行仰光辦事處」升格為「國泰世華銀行仰光分行」，並於今年1月8日正式開業、對外營運，緬甸受到新冠肺炎衝擊甚鉅，分行籌備階段受到疫情帶來的諸多挑戰，國泰世華仍透過緬甸當地主管同仁的努力，輔以總行單位藉由遠端科技設備的支援，於獲准的9個月內順利開業，不料開業不久隨即遇到緬甸國內君事政變，目前國泰世華銀行將密切關注後續變化，再採取相應措施。