春節換新鈔 公股行庫採實名、分流

農曆春節將至，3日起民眾就可至銀行換新鈔，不過因國內疫情升溫，今年民眾至臨櫃換鈔皆需留下聯絡方式以便防疫，銀行也會採取分流方式減少民眾群聚。

受到疫情影響，民眾今年到七家公股行庫和郵局櫃檯換新鈔，不論金額大小都需在填妥兌換現金的資料後，額外留下姓名、聯絡電話和日期時間，是春節換新鈔以來首度要求實聯制。

除了要求換鈔民眾留下聯絡方式外，彰化銀行也會將到分行換新鈔的民眾分流處理，如將換領千元鈔的民眾引導至提款機領鈔，而換百元鈔票的民眾則優先在櫃台辦理，希望藉此減少人潮聚集。

另外第一銀行、華南銀行和彰化銀行於換鈔票期間也會要求民眾在行內保持1.5公尺的社交距離，若遇到人數太多，彰銀規劃會以號碼牌等其他應變方式分散人群，銀行預估換新鈔的高峰期會落在換鈔時間的前四日。

新鈔兌換時間為3日至9日連續5個營業日，央行協調由臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等八家金融機構，選定454家分行作為指定兌鈔據點，其中壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應。