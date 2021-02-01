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台壽開發台中洲際棒球場 董事會通過近16億元現增案

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中信金控（2891）子公司台灣人壽今（1）日董事會通過於原核准預算內，以新台幣15.88億元為上限，分次參與午資開發股份有限公司今(2021)年辦理之各次普通股現金增資，以維持99%的持股比率。

午資開發將依台中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉（BOT）案投資計畫，投入資金興建及營運。

台灣人壽表示，為響應政府鼓勵保險業長期資金參與公共建設之政策，台灣人壽依照相關法令投資台中洲際棒球場開發案，待開發完成後預計可獲得長期租金收入，有助於提升長期穩定之收益。

台灣人壽指出，此案之多功能運動中心及立體停車場皆已完工且營運中，目前正進行娛樂商城開發作業。配合履行合約及投資計畫之必要，因應新建娛樂商城之資金需求，台壽將依持有99%股權比率參與午資公司增資以履行股東義務，配合打造專屬台中結合運動、休閒與娛樂的園區。

近年來，台灣人壽已參與台中洲際棒球場開發案、宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案及高雄市和發產業園區開發案等多項公共建設，總投資金額達260億元，不僅展現帶動地方發展與共榮的決心，也以實際行動支持政府期待壽險資金投入重要公共建設的回應。

台灣人壽 中信金控

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