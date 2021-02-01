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信用卡及委外業務違規 新光銀、台新銀挨罰

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今天（1日）公告，分別對新光銀行及台新銀行，作出糾正處分。新光銀行主要是行員涉利用職務之便不當處理信用卡消費爭議款，台新銀行則是因委外倉儲資料誤遭銷毀，分別都有有礙健全經營之虞，因此，依法予以糾正。

金管會表示，新光銀行負責信用卡爭議帳款處理的行員利用職務之便，逕自申請將正常信用卡消費款項轉為爭議款處理，待向收單機構扣款成功後，向帳務人員申請帳務調整，沖銷爭議款或將信用卡款項退還予持卡人。

帳務人員也未覈實檢視相關申請文件及交易紀錄，銀行就信用卡消費爭議款處理作業的控管有欠妥適，有礙該行健全經營之虞，考量銀行自行發現及主動陳報，並已採行相關改善措施，因此，予以糾正。

台新銀行部分，金管會表示，台新銀行委託廠商辦理表單、憑證等資料保存作業，受委託廠商誤植文件保存期限，且銀行在辦理文件銷毀時，也未落實辦理確認作業，致有誤銷毀銀行文件情事。

顯示銀行督導委外廠商辦理檔案明細建檔與覆核作業有欠妥適，及執行委外倉儲文件銷毀程序未盡完備，核有礙健全經營之虞。考量該行已採行改善及因應措施，因此，予以糾正。

信用卡 台新 金管會

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