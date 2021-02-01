電動車ETF將問市！國泰投信申請電動車指數認可

電動車正夯，台股將有電動車概念的ETF！證交所表示，國泰投信今天遞件申請「ICE FactSet全球智能電動車指數」資格認可，為元大投信之後、再有投信公司申請電動車指數，也是今年第一件ETF標的指數資格申請案。

根據送件資料，「ICE FactSet全球智能電動車指數」由ICE Data Indices, LLC編製及維護，該指數從全球交易所上市股票、ADRs及GDRs中，選擇符合市值及流動性標準的股票，進一步透過FactSet的RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫，挑出符合智能電動車供應鏈的公司，採市值加權分配權重，現有成分股30檔。

此前元大投信於2019年7月申請「ICE FactSet全球智能車指數」，但未發行出連結商品。而台股中，已有元大證券發行元大電動車N（020022），屬性為ETN，未來國泰投信若取得指數資格，有望發行國內首檔電動車ETF。