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「路上只有坦克車跟軍人」 外派緬甸主管回報通訊不穩

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

緬甸驚傳軍事政變，國銀駐緬甸仰光主管今（1）日一早緊急回報國銀總行：「路上只有坦克車和軍人」、「金融服務已經全部喊停」、「通訊幾乎全中斷」，稍晚雖然恢復通訊，但訊號還是很不穩定。

緬甸今日爆發軍事政變，領袖翁山蘇姬和執政黨的其他高階人士已在清晨的一場突襲行動中遭到拘留。

國內有多家銀行在緬甸設有分行或辦事處，一名駐仰光的國銀主管稍早回報總行表示：「目前狀況還好，但路上只有坦克車跟軍人，一開始電話線和網路線都被剪斷，稍晚雖然恢復，但信號還是不太穩定。」

據悉，緬甸當地的金融服務暫停、國銀在緬甸的分行也無法營業。

目前在緬甸設有分行的銀行包括玉山銀行、兆豐銀行與國泰世華銀行三家，另外，包括台灣銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀、新光銀行、元大銀行、台新銀行與中國信託銀行，均在仰光設立辦事處。

緬甸具備豐沛的天然資源與年輕人口紅利，被國銀視為打亞洲盃的重要戰場之一。

緬甸 仰光 玉山銀行

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