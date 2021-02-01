緬甸政變 我國銀當地分行全暫停營業

緬甸發生軍事政變，網路、電話中斷，緬甸銀行協會（Myanmar Bankers Association）今（1）日發布聲明表示，目前政治局勢期間網路連線不佳，國內各大銀行同意暫時關閉所有金融服務。當地國銀包括玉山銀表示，配合當地主管機關，分行目前沒有營業。

根據外電報導，各銀行尋求央行許可暫時關閉。國銀包括國泰銀、玉山銀在當地設有據點的銀行，今日陸續發布回應指出，後續因應措施再視情況因應，目前分行沒有營業。

玉山銀行表示，配合當地主管機關規定辦理，分行目前沒有營業，後續將視情況採取相關因應措施。玉山銀在緬甸設有仰光分行，2016年11月開業，提供當地台商及外資企業優質的金融服務外，亦重視在地化經營，2018年與緬甸國立管理學院（National Management Degree College）簽訂產學合作協議書，協助培育緬甸金融人才。透過與當地金融機構建立良好互動及回饋當地社會，玉山於緬甸樹立優質服務及創新的品牌形象，獲得當地主管機關及顧客青睞。

國泰世華銀今年1月才剛宣布，2020年4月緬甸中央銀行核准「國泰世華銀行仰光辦事處」升格為「國泰世華銀行仰光分行」，於今年元月6日獲得央行核發營業執照，預計1月8日正式開業、對外營運。

緬甸爆發軍事政變，軍方並透過自己的電視台宣布進入為期一年的緊急狀態，而總統溫敏（Win Myint）、實質領導人翁山蘇姬在今日凌晨被軍方突擊待補，今日緬甸國內的網路與電話通訊都遭遇嚴重不穩的不明斷訊。