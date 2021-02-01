一張老照片巧合預言！三位央行總裁罕見同台

什麼場合，能讓前後三任的中央銀行總裁罕見同台拍照？回顧1994年2月16日，中央銀行倫敦代表辦事處成立，當時的央行總裁謝森中、外匯局局長彭淮南都親臨英國倫敦參加開幕儀式，而首位倫敦代表辦事處主任，即是現任的央行總裁楊金龍。

央行指出，央行倫敦代表辦事處成立當天，英國前首相柴契爾夫人、英格蘭銀行（BoE）副總裁Rupert Pennant-Rea、我國駐英國代表簡又新大使，與當時的央行總裁謝森中共同開幕剪綵；另柴契爾夫人亦在開幕酒會時致詞。

央行表示，在倫敦代表辦事處的開幕剪綵這張照片中，站在剪綵者身後英姿挺拔、意氣風發的入鏡者，即是當時負責籌備央行倫敦代表辦事處的前總裁彭淮南；另一張前總裁謝森中、彭淮南與現任總裁楊金龍的三人合照，最令人眼睛為之一亮，這三位後來變成前後任總裁的關係，當下大家可能都始料未及吧！

央行為何要成立海外代表辦事處？央行海外代表辦事處的職掌又為何？央行目前除央行倫敦代表辦事處外，最早成立的則是央行紐約代表辦事處。央行透過台北、倫敦及紐約三個營業場所，可24小時不間斷從事外匯交易、管理外匯資產，確保外匯資產安全及維持足夠流動性的前提下，致力於提高外匯資產的報酬率；此外，亦可加強與當地主管機關、金融同業的聯繫、搜集國際金融資訊，以及培訓央行國際金融人才。