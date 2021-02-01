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數位存款突破600萬戶 金管會分析主要有三因素

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會公布最新數位存款帳戶統計，到去年底止，數位存款帳戶已增加到646.3萬戶，突破600萬戶，金管會表示，主要是銀行透過各種優惠及促銷手法，吸引年輕族群。記者戴瑞瑤／攝影。
金管會公布最新數位存款帳戶統計，到去年底止，數位存款帳戶已增加到646.3萬戶，突破600萬戶，金管會表示，主要是銀行透過各種優惠及促銷手法，吸引年輕族群。記者戴瑞瑤／攝影。

金管會公布最新數位存款帳戶統計，到去年底止，數位存款帳戶已增加到646.3萬戶，突破600萬戶，金管會表示，主要是銀行透過各種優惠及促銷手法，吸引年輕族群。

金管會銀行局副局長林志吉表示，到去年第4季止，共有35家銀行辦理數位存款帳戶業務，包括34家商業銀行及一家純網銀，數位存款帳戶開戶數合計有646.3萬戶，比去年第3季增加12.4%。

數位存款帳戶持續成長的原因，主要包括第一，大家用優惠促銷手法，透過社群媒體宣導，吸引年輕族群。

第二，銀行提出各種優惠方案，包括存款利率高，跨行轉帳或提領免手續優等。

第三，銀行跟合作商家的優惠，或社群媒體點數，或現金回饋等。

金管會資料顯示，去年12月開始試營運的首家純網銀樂天銀行，到去年底止，數位存款帳戶開戶數有55戶；隨著樂天純網銀今年1月開始正式對外營運，預計開戶數也將持續成長。

金管會 社群媒體

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