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數位存款突破600萬戶 金管會分析主要有三因素
金管會公布最新數位存款帳戶統計，到去年底止，數位存款帳戶已增加到646.3萬戶，突破600萬戶，金管會表示，主要是銀行透過各種優惠及促銷手法，吸引年輕族群。
金管會銀行局副局長林志吉表示，到去年第4季止，共有35家銀行辦理數位存款帳戶業務，包括34家商業銀行及一家純網銀，數位存款帳戶開戶數合計有646.3萬戶，比去年第3季增加12.4%。
數位存款帳戶持續成長的原因，主要包括第一，大家用優惠促銷手法，透過社群媒體宣導，吸引年輕族群。
第二，銀行提出各種優惠方案，包括存款利率高，跨行轉帳或提領免手續優等。
第三，銀行跟合作商家的優惠，或社群媒體點數，或現金回饋等。
金管會資料顯示，去年12月開始試營運的首家純網銀樂天銀行，到去年底止，數位存款帳戶開戶數有55戶；隨著樂天純網銀今年1月開始正式對外營運，預計開戶數也將持續成長。
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