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台鹽董事長陳啓昱今突宣布辭職 發表三點聲明

從重慶到台灣、印過法幣和新台幣...中央印製廠80歲了

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
中央銀行所屬中央印製廠2月1日歡慶80周年。圖/中央銀行提供
中央銀行所屬中央印製廠2月1日歡慶80周年。圖/中央銀行提供

中央銀行所屬事業機構中央印製廠，今（1）日歡度建廠80周年，央行表示，中央印製廠係於1941年2月1日在重慶設廠，主要任務為印製鈔券供政府發行流通之需；回顧歷史，中央印製廠曾印製之鈔券計有法幣、流通劵、關金劵、金圓劵、銀元劵、舊台幣及現今之新台幣等，每一種鈔券與當時國家處境、政經情勢息息相關，同時見證了各時期的歷史。

另一方面，中央印製廠亦歷經了幾次遷廠，從最初對日抗戰時期於重慶設廠，抗戰勝利後遷設上海，並於北平設分廠，嗣後因國共內戰，北平廠與上海廠淪陷，又短暫於重慶復工。

1948年末，中央印製廠擬具遷廠計畫及費用概算，將上海廠部分印鈔機材料約3,600噸交由「良心輪」運至台灣，1949年初即成立台灣辦事處，負責籌備建廠事宜；中央印製廠遷台從最初設廠於三重，乃至於現今的青潭廠與安康廠。

中央印製廠遷台後，在央行歷任總裁的帶領下，從廠房、印鈔設備、印鈔用紙，乃至於人事管理制度，皆進行多方面的改革。特別值得一提的是，央行復業之初，在總裁俞國華任期內，改革新台幣鈔券印製方法；舊式的「濕式印刷」有程序費工（還要多上一道烘乾手續）、用不了多久就起毛、使用壽命淺短的問題，因此當時央行向瑞士吉奧瑞公司購買最先進的印刷機，淘汰濕式印刷；之後，又因電子照相印刷術普及，為精進防偽技術，請英國Portals公司為本行產製加入浮水印標誌的鈔券用紙；另外，鈔券也加入了金屬線等防偽設計。

如今，中央印製廠不僅專司新台幣鈔券的印製，也專責印製國內票據、公債、國庫券、郵票、匯票等有價證券，以及護照、身分證等政府重要文件。不惟如此，為激勵民眾消費、活絡經濟，過去在全球金融危機期間所發行的「振興經濟消費券」，以及此次新冠肺炎疫情期間的「振興三倍券 」，都是委由中央印製廠印製。

新台幣 央行 上海

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