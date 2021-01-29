富邦金宣布 延長公開收購日盛金至3月23日止

富邦金控（2881）今(29)日下午公告，公開收購日盛金控申請展延，原預訂公開收購期間至2月1日止，將延長50天至3月23日止。

富邦金表示，由於本次公開收購以公平交易委員會不禁止結合為成就條件之一，本公司業於109年12月21日檢具相關文件向公平會提出申報，且公平會已公告受理本案，惟截至今日止尚未取得公平會之不禁止結合決定，故本公司依法向金融監督管理委員會申報並公告延長原預定公開收購期間。同時，由於富邦金控希冀提供所有股東充分考慮之時間，盼能獲得全體股東支持參與應賣。

富邦金表示，本公開收購案收購價格為每股普通股現金新台幣13元。本公開收購案預定收購之最高數量為3,772,452,281股(為日盛金控（5820）已發行普通股股份總數100%)，最低收購數量為1,886,603,386股(約相當於日盛金控全部股份總數之50.01%)。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量，且依法取得公平會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。

富邦金控重申，本公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握公開收購期間參與應賣。

對於日盛金控股東，富邦金控以相較公告日(12/18)前20個交易日均價溢價率24.8%之每股13元進行公開收購，以公平且一致性之條件，提供日盛金控大小股東實現投資獲利的機會。本案公開收購價格由安永會計事務所出具價格合理性意見書，對日盛金控的股東及富邦金控而言均屬合理範圍，且溢價符合台灣過去幾年公開收購之市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當。

對於日盛金控之客戶，富邦金控表示，期盼能結合集團資源與多元服務平台，提升服務的廣度與深度。對於日盛金控員工，富邦金控一向視員工為最重要資產，將保障員工工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼共同參與富邦金控未來成長。

富邦金控秉持公開、透明、公平之精神公開收購日盛金控，期盼強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，期盼日盛金控股東及各界對於本公開收購案予以支持，共創多贏。