富邦金控宣布 延長公開收購日盛金至3月23日止

富邦金控今公告，公開收購日盛金控申請展延，原預訂公開收購期間至2月1日止，將延長50天至3月23日止。

由於本次公開收購以公平交易委員會(公平會)不禁止結合為成就條件之一，富邦金控業於109年12月21日檢具相關文件向公平會提出申報，且公平會已公告受理，但截至今日止尚未取得公平會不禁止結合決定，因此依法向金管員會申報並公告延長原預定公開收購期間。同時，富邦金控希望提供所有股東充分考慮的時間，盼能獲得全體股東支持參與應賣。

富邦金控公開收購日盛金控案，收購價格為每股普通股現金新台幣13.0元，預定收購之最高數量為日盛金控百分之百股數（3,772,452,281股），最低收購數量為50.01%（1,886,603,386股）。若參與應賣的普通股股數達最低收購數量，且依法取得公平會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就

富邦金控重申，本公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握公開收購期間參與應賣。

對於日盛金控股東，富邦金控以相較公告日(12/18)前20個交易日均價溢價率24.8%之每股13元進行公開收購，以公平且一致性之條件，提供日盛金控大小股東實現投資獲利的機會。

富邦金控表示，本案公開收購價格由安永會計事務所出具價格合理性意見書，對日盛金控的股東及富邦金控而言均屬合理範圍，且溢價符合台灣過去幾年公開收購之市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當。

對於日盛金控客戶，富邦金控期盼能結合集團資源與多元服務平台，提升服務的廣度與深度。對於日盛金控員工，富邦金控一向視員工為最重要資產，將保障員工工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼共同參與富邦金控未來成長。

富邦金控表示，秉持公開、透明、公平之精神公開收購日盛金控，期盼強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，期盼日盛金控股東及各界對於本公開收購案予以支持，共創多贏。