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富邦人壽健康管理APP放個鹿 揪團集點換Switch

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

新冠肺炎讓國人更加注重健康意識，富邦人壽瞄準國人喜愛出遊及呼朋引伴的特性，首創全台第一款結合社群揪團機制之健康管理APP「放個鹿Fun group」，透過遊戲完成任務，可以累積點數換贈品。

富邦人壽2020年開發結合社群互動之健康管理APP「放個鹿Fun group 」，包含遊戲化任務的挑戰設計，結合拍照、打卡等社群功能，還可搭配「e起動網路投保定期壽險」，當年度每日平均步數達6,000步且持續120天以上，即可享有健康管理回饋保險金。

「放個鹿 Fun group」以健康、運動、旅遊等三大主軸，結合選配計步、打卡、上傳照片等社群功能，鼓勵用戶參與互動並完成指定任務獲取Fun Points點數，賺取到的Fun Points點數可以在APP內建商城中免費兌換成電子票券、實體商品等多項實用好禮。

累積已經有超過8.7萬次下載，男女比例約為4：6，用戶活躍比例超過20%，尤以30至39歲的使用者最多，占30.39%，顯示青壯年族群對於健康管理的重視。

有鑑於現代人工作繁忙，APP中也有揪團功能，讓民眾在執行計畫的過程中也能邀請同事、家人、朋友相伴，共同完成任務賺取點數，同時商城內也有各式民生消費用品、電子禮券等好禮可以換取或做折扣。

健康管理 富邦人壽

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