新台幣盤中飆升4.37角 貶值1分、收28.412元
央行昨（28）日最新釋出的「荷蘭病」（Dutch Disease）背景，示警新台幣升值將可能不利台灣電子出口外的其他產業，認為台灣要全方位思考匯率政策。今（29）新台幣依舊保持相對強勢，盤中最高升值至27.985元、升值4.37角，尾盤受到央行進場調節，收斂升值幅度至1分，收在28.412元。
美債殖利率揚，熱錢撤離，亞幣今日幾乎全數走貶，新台幣獨獨走強，主因仍為出口商持續拋匯，包括農曆春節前的拋匯需求，讓新台幣盤中實質交易區間落在27.98元字頭，新台幣盤中表現仍相對強勁。
匯銀主管指出，外資出走台股，持續賣超，龐大資金需要時間匯出，對上出口商拋匯需求，新台幣仍偏強勢。未來在出口商拋匯力道未減下，預期新台幣短線在農曆春節前仍將偏強勢，只是盤中升值力道可能會逐步趨緩，但後續仍需觀察外資態度。
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