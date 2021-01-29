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新台幣盤中飆升4.37角 貶值1分、收28.412元

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
央行昨（28）日最新釋出的「荷蘭病」（Dutch Disease）背景，示警新台幣升值將可能不利台灣電子出口外的其他產業，認為台灣要全方位思考匯率政策。報系資料照
央行昨（28）日最新釋出的「荷蘭病」（Dutch Disease）背景，示警新台幣升值將可能不利台灣電子出口外的其他產業，認為台灣要全方位思考匯率政策。報系資料照

央行昨（28）日最新釋出的「荷蘭病」（Dutch Disease）背景，示警新台幣升值將可能不利台灣電子出口外的其他產業，認為台灣要全方位思考匯率政策。今（29）新台幣依舊保持相對強勢，盤中最高升值至27.985元、升值4.37角，尾盤受到央行進場調節，收斂升值幅度至1分，收在28.412元。

美債殖利率揚，熱錢撤離，亞幣今日幾乎全數走貶，新台幣獨獨走強，主因仍為出口商持續拋匯，包括農曆春節前的拋匯需求，讓新台幣盤中實質交易區間落在27.98元字頭，新台幣盤中表現仍相對強勁。

匯銀主管指出，外資出走台股，持續賣超，龐大資金需要時間匯出，對上出口商拋匯需求，新台幣仍偏強勢。未來在出口商拋匯力道未減下，預期新台幣短線在農曆春節前仍將偏強勢，只是盤中升值力道可能會逐步趨緩，但後續仍需觀察外資態度。

新台幣 外資 央行

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