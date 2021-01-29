防疫保單推升國人投保熱潮 保險員業績暴漲、年終翻倍

受到新冠肺炎疫情襲擊，許多上班族苦哈哈，對於年終獎金已經抱著最壞的打算，但是從事保險的Ｗinnie年終反而逆勢成長，幾乎是去年的二倍。

1111人力銀行今（29）日公布「企業年終發放調查」，擔任保險業務員有近九年資歷的Winnie表示，因為疫情關係，國人提升了健康風險管理的意識，不少顧客會回頭檢視自己的保額是否足夠，並主動詢問是否能加保險種，擔心萬一染疫，會無法負擔龐大的醫療費，而且萬一被隔離時，也能多少補貼收入；加上同業推出只要隔離就理賠的防疫神保單，推升國人這股投保熱潮，帶動整個保險業業績開出紅盤，自己的業績和去年比較起來，明顯成長20%之多。

1111人力銀行指出，保險業務員的年終獎金，大約是整年業績額度的10%~11%，而Winnie今年業績亮眼，年終領得較往年好，可以領到20多萬獎金，但她說國人有風險管理概念很好，目前幾乎每家保險公司都有推出防疫保單，但最終還是要視自身需求而定，不要一窩蜂湊熱鬧想要以小博大，反而買了用不到的保單。

相較於保險業務員的年終獎金逆勢成長，擔任系統售票員的顏小姐，不僅被放無薪假苦哈哈，薪資被砍20%，年終獎金10萬元更是歸零。

記者會上，31歲的顏小姐表示，自己擔任系統售票員已二年，月薪約35,000元，以往每年可以領到「年中」及「年終」獎金，合計約十萬元左右，員工福利整體還不錯。但，因為新冠肺炎疫情仍持續，許多大型活動紛紛取消，連帶使得公司的業績急速下滑，從去年10月開始，公司展開人事瘦身計畫，內部有一半員工實施無薪假，顏小姐目前每個月被迫要放六天的無薪假、減薪20%，雖然無奈但也只能配合。

顏小姐說，以往的年終獎金大約可以領到二個月全薪，但今年看來肯定是「零年終」，雖然公司尾牙照常舉辦，但今年也少了抽獎，目前只盼疫情能盡快平息，消費者願意購票看表演，等景氣慢慢復甦，好讓公司營運恢復正常。