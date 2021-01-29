MyData邀TWID身分識別中心 攜手合作線上身分識別

後疫情時代新型態線上服務時代來臨，MyData誠邀TWID身分識別中心合作線上身份識別，將其深耕金融之嚴謹認證機制納入，擴大服務面向，增加晶片金融卡、硬體或軟體金融憑證身分驗證方式，完成驗證後可獲取與自然人憑證、TW FidO或健保卡同等級存放於各政府機關的個人化資料。

臺網公司表示，MyData納入TWID身分識別中心晶片金融卡、硬體或軟體金融憑證；其中晶片金融卡及硬體金融憑證安全等級與自然人憑證及TW FidO相當；軟體憑證則與健保卡等級相當。

晶片金融卡是串接台灣票據交換所合作21家公民營銀行所發行；硬體或軟體金融憑證則是網路銀行或證券戶所使用，兩者皆為民眾經過嚴謹審核流程申辦銀行帳戶或證券開戶所獲得。

臺網公司表示，MyData初期需使用自然人憑證或TW FidO方可取得的戶政資料（個人戶籍、戶政國民身分資料、親屬關係），是申辦多項金融服務的必要資料；如今納入晶片金融卡、硬體或軟體金融憑證，對於民眾而言透過MyData申辦金融服務的效率與便利性將更有感。

臺網公司進一步說明，隨著民眾免臨櫃需求大幅增加，跨機構、跨市場應用「資料共享」趨勢及跨領域應用身分識別機制，將逐漸改變大家的生活型態。根據報導，介接Mydata平台的銀行反應良好，銀行端得以確保辦卡人身分資料，辦卡過程更加便利、有效率；國發會今年也將擴大讓證券、期貨、保險等金融機構及周邊單位介接，於金管會核准後亦可提供線上投保、線上理賠、資產整合查詢等服務。

臺網公司之TWID身分識別中心自2016年成立以來，以打造令人信賴的數位身分識別基礎建設為信念，為國內數位身分識別需求提供安全服務以及跨平台資料共享機制，同時亦是金融科技發展所需重要數位基礎建設。