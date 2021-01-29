去年網路投保大減120萬件 保險局揭二大原因

深陷新冠疫情泥沼，2020年網路投保銷售高成長止步。金管會保險局今（29）日最新公布2020年網路投保情形，其中產壽險合計累計1~12月新契約保費收入達24.92億元，較前一年增減少14.8億元，年減37%，是金管會2014年開放網路投保以來首次陷入負成長，讓過去銷售頻寫歷史新高的網路投保高成長率止步。其中壽險業2020年無論件數、金額都大減逾67%，衰退幅度驚人。

據保險局最新統計結果，2020年網路投保的總件數僅剩293萬件，較前一年大減120萬件，衰退幅度38.47%。主要因素包括壽險業利變年金銷售熱度不再；此外新冠疫情衝擊，造成國人無法出國，無論產壽險旅平險件數都大減有關。惟獨網路投保汽機車險例外，因購車人潮湧現，新車銷售暴衝，帶動汽機車保險去年網路投保保費逆勢一枝獨秀，支撐住整體產險網路投保保費維持成長。

不過壽險就沒有那麼幸運，主要因為網路投保利變年金銷售急凍！網路投保過去多以簡易的旅平險、車險為主，但是自從2016年開放利變型年金納入網路投保項目後，網投年金險一度成為替代儲蓄的「宅理財工具」，一舉竄高至網路投保主流，不過去年因全球利率大降，宣告與預定利率一降再降，年金險的買氣也急凍。據保險局統計，利變年金險新契約保費收入從2019年的23.7億元大減至7.66億元，幅度超過67%。

更慘的是新冠疫情去年元月初爆發以來，儘管本土疫情控制得宜，但國外疫情都沒有緩解，國人始終無法出國旅行，商務出差也受限制，導致壽險業占第二大比重的旅平險保費收入更大減逾七成二，金額僅剩3,500萬元，雖然各家業者改衝擊定期壽險，帶動業績成長四成，但金額才1,200萬元，無力貢獻整體壽險業網路投保成績。

據保險局統計，壽險業2020年網路投保銷售16.65萬件，保費收入也只有8.25億元，僅剩2019年的三分之一水準，而且遠低於產險銷售額，占整體網路投保的比重大降至33%。產險業連續二年以來，網路投保的情形都優於壽險業。

產險業去年也受惠汽車險大賣帶動下，2020年網路銷售仍較2019年維持成長，全年保費收入達到16.67億元，較前一年增加14%。不過件數方面，也只剩175.51萬件，仍然較2019年減少32%，主要也是金額低但件數多的旅平險大減所幸。

若從公司的角度來看，壽險公司網路投保賣得最好的前三名壽險公司，分別是富邦人壽、國泰人壽跟台灣人壽。產險公司前三名分別是富邦產險、新安東京海上跟明台產險。

若從商品的角度來看，2019年網路險種賣最好的商品，其中壽險業是利變年金、旅平險與定期壽險。網路利變保單2020年銷售7.66億元，年減16.03億元；定期壽險較前一年增加343萬元，保費1,219萬元、旅平險年減9,075萬元剩3,519萬元。

產險業賣得最好的險種分別是汽車險、機車險與旅平險。汽車險賣12.21億元，年增3.95億元，成長幅度高達47%，是帶動產險2020年網路投保成長的最大功臣；

此外2020年機車險賣3.18億元，年增6,819萬元，成長幅度亦有27%，也有不小貢獻。不過旅平險去年只賣6,309萬元，年減1.85億元，同樣受新冠疫情出法出國影響慘重。