遠雄集團啟動品牌再造 嶄新Logo登場

遠雄集團（5522）身為建築產業的領導者，立足台灣逾半個世紀，除深耕建設本業，更積極多元發展，跨足食衣住行育樂產業，打造集團旗下八項事業體的多元樣貌。為了持續創新並強化品牌競爭力，遠雄集團在2021年的開端正式宣布，將遠雄企業團正名為遠雄集團，啟動品牌再造計畫，並提出「Dream Bigger. Do Together. 築夢齊飛」的全新品牌主張。未來，將持續以穩健又創新的形象，深化企業凝聚力，成為攜手共築人生夢想的好夥伴。

遠雄集團自1969年從營造業起家，耕耘了51年，為無數家庭構築了夢想中的家園，協助多家企業營建高規格的商辦和集團總部，並逐步進軍人壽、自由貿易港區、主題樂園、飯店、巨蛋園區、演藝策展、百貨商場，更持續耕耘回饋社會的文教公益基金會，均以「人」做為中心發想，不只思考居住空間，更從周邊環境、公共設施總體規劃，打造最宜居的環境，並滿足生活所需的附加價值。

為多元開展旗下八項事業，並因應數位轉型計畫，讓旗下事業體能有一致的品牌形象，遠雄集團積極推動品牌再造計畫，企圖打破上對下的工作模式，強化認同感與參與感，提倡共創共榮的精神，進而發揮企業價值，並有效整合八項事業體，遂以產生緊密連結、為品牌形象加分。

遠雄集團公共事務室副總經理楊舜欽表示，以往營建業總帶給人一種穩健的形象，如何扭轉並升級品牌印象，則考驗企業領導著的功力。經過深層檢視內部企業文化後，遠雄集團凝聚出「夥伴精神」的企業價值觀，成為每位遠雄人未來不可或缺的特質與目標，並提出嶄新品牌主張「Dream Bigger. Do Together. 築夢齊飛」和「夢想通道」的全新品牌識別意涵，不只代表遠雄團隊協作，更是與市場、消費者、合作夥伴、供應商、投資人間的緊密合作。其中，「築」為建築與構築的底蘊；「夢」代表住戶、消費者、投資人、合作夥伴的不同夢想；「齊」是企業文化合作共創的精神；「飛」則象徵共同願景，攜手實現、夢想起飛。

楊舜欽表示，這次除了將遠雄企業團正名為遠雄集團，並將企業識別翻新，以「現代、國際化」的方向進行調整，讓色彩更輕盈俐落、形狀更圓滿，簡約幾何的調性與建築給人的感受相呼應，提升整體活力卻不失穩重；並逐步運用在集團八項事業，重新賦予各項事業的專屬色彩，既表達各為獨立事業體，也呼應各自業務範疇，更連結當代多變的趨勢，希望以此穩健又創新的形象，面向市場與消費者，創造獨一無二的建築集團品牌架構與品牌風格。

展望未來，遠雄集團將以全新的集團和八項事業體形象出發，不只代表事業與團隊的多元繁茂，更象徵著無限可能的新局開展；並將以「數據、速度、說故事」為核心思維，迎向科技與數位主導的時代趨勢，讓遠雄集團不再只是建築產業推手，更是攜手築夢的堅實夥伴。