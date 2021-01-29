保險內控疏失多 金管會：會計師查核新納這二項

會計師查核保險業年報內控機制已長達17年之久，今年為強化保險業內部控制制度查核效能，金融監督管理委員會宣布修改會計師查核作業範例，自2021年元月起不僅提升稽核自評功能，把作業處理程序一併納入查核外，未來也會就保險業裁罰案件較多之主要檢查缺失「個人資料保護」及「股權利益衝突」等2項納入查核，將有助提升保險業內部控制制度查核之效能。

過去委由會計師查核保險業年報，金管會今（29）日表示，保險法於2001年7月9日增訂第148條之3第1項，「保險業應建立內部控制及稽核制度；其辦法，由主管機關定之」，復於同年12月20日發布「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」，其中規定保險業年度財務報表由會計師辦理查核簽證時，應委託該會計師辦理內部控制制度之查核。

為利各保險公司有所遵循，壽險公會及產險公會組成工作小組研商範例，並委託會基會審查，嗣於2003年發布「保險業內部控制制度聲明書暨會計師內部控制制度查核報告範例」，迄今已逾17年，考量現行保險相關法令規範及審計準則公報等已有大幅異動，且保險業之業務經營日趨複雜，金管會於2020年初啟動檢討會計師查核保險業內部控制制度範例，並援例由產、壽險公會完成範例草案後，委託會基會組成審查小組審查。金管會近日已同意會基會所報「會計師辦理保險業內部控制制度查核作業範例」，並自今（110）年1月1日起適用，將自會計師出具2021年內控查核報告時適用，即會計師自2021年起執行內控查核應依本範例項目辦理。

金管會表示，此次修正範例有二大重要特色。一是提升保險業內部稽核自評功能，並強化會計師查核之有效性。

金管會表示，本範本以金管會現行對內部控制制度之判斷項目為基本架構，參考相關法令規定，將內部控制制度有效性之判斷參考項目予以逐項列示，俾利保險業內部人員及會計師逐一進行評估及查核，以提升保險業內部稽核功能，並強化會計師對內部控制有效性之查核工作。

第二大特色則是納入各類控制作業處理程序，完備查核範圍。金管會指出，本範本依保險業內部控制及稽核制度實施辦法第5條規定，將該辦法規定應包括之控制作業處理程序均予納入查核範圍；亦納入金管會檢查局金融檢查報告之相關控制程序，及就保險業裁罰案件較多之主要檢查缺失「個人資料保護」及「股權利益衝突」等2項納入查核項目及執行程序。