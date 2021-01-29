聽新聞
test
0:00 / 0:00
領到年終想投資？年度保單健診 把握兩大重點
年節將近之際，領到年終獎金後可重新分配並規劃保障與投資的比重，同 時也應檢視自身風險承受度與現有之投資組合，適時地做出適當調整，法國巴黎人壽建議，保單健診分為兩大部分，除了關注投資型保單績效，也要注意身處不同齡層的保障規劃。
法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對市場波動，投資型保險可同時滿足保戶投資與保險的需求，定期進行保單的健檢可以視為風險與財務規劃的健康檢查；保戶應該隨著自身年齡、婚姻、 家庭、工作等各個不同的人生階段，適度調整自己投資型保單中的投資組合才能夠穩定地累積資產。
戴朝暉建議，保單健檢首先應掌握以下檢視重點，才能在多變的投資市場中，達到長期累積資產的目的。
重點 1. 檢視投資績效表現：保戶最好每季、半年或至少一年檢視一次手上的投資型保單，善用保單能夠配置多檔基金的優 點，隨著景氣循環周期調整投資組合，以達到長期穩定累積資產之目標。
重點 2. 依照年紀做保險規劃：20到35歲的族群，應及早開始進行定期定額方式累積資產；35到45歲的族群，則重在選擇適當的投資標的以符合三明治族群之高性價比需求；45歲以上的族群則重在防守、穩健規劃。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言