領到年終想投資？年度保單健診 把握兩大重點

年節將近之際，領到年終獎金後可重新分配並規劃保障與投資的比重，同 時也應檢視自身風險承受度與現有之投資組合，適時地做出適當調整，法國巴黎人壽建議，保單健診分為兩大部分，除了關注投資型保單績效，也要注意身處不同齡層的保障規劃。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對市場波動，投資型保險可同時滿足保戶投資與保險的需求，定期進行保單的健檢可以視為風險與財務規劃的健康檢查；保戶應該隨著自身年齡、婚姻、 家庭、工作等各個不同的人生階段，適度調整自己投資型保單中的投資組合才能夠穩定地累積資產。

戴朝暉建議，保單健檢首先應掌握以下檢視重點，才能在多變的投資市場中，達到長期累積資產的目的。

重點 1. 檢視投資績效表現：保戶最好每季、半年或至少一年檢視一次手上的投資型保單，善用保單能夠配置多檔基金的優 點，隨著景氣循環周期調整投資組合，以達到長期穩定累積資產之目標。

重點 2. 依照年紀做保險規劃：20到35歲的族群，應及早開始進行定期定額方式累積資產；35到45歲的族群，則重在選擇適當的投資標的以符合三明治族群之高性價比需求；45歲以上的族群則重在防守、穩健規劃。