老闆注意！消費到這金額 客人想刷卡勝於付現

台灣許多小商店、餐飲店老闆，往往要求消費超過一定金額比方500元、1,000元以上，才肯讓客人刷卡，否則只收現金，是否因此流失潛在生意很難說。不過，這些老闆知道大多數的客人消費到多少錢就不想或不爽掏現金嗎?根據一項調查顯示，台灣消費者消費金額超過400元就不大願意付現金，比較想用信用卡、各類電子支付交易。

新冠肺炎疫情肆虐一整年，改變民眾消費方式從習慣用現金變得更願意使用電子支付，包括信用卡與手機感應行動支付、電子錢包與票證、各類第三方支付等，台灣「嗶」經濟因疫情刺激更趨成形，如果你是自己開餐廳或小賣店的頭家，請注意，這項調查顯示，台灣人在消費時是用電子支付還是掏現金，八成以上是依交易金額決定，如果你開的店希望客單價超過400元，最好有提供各類刷卡、手機等電子支付工具，更可方便客戶光顧。

根據國際信用卡組織威士VISA最新「未來商務：消費者支付調查2020」，顯示在香港、澳門與台灣三地中，台灣與香港消費者支付方式取決於交易金額的情況顯著，均高達八成以上，台灣消費者選擇付現與否的金額分界是在新台幣400元，也就是如果消費額超過400元，台灣消費者會比較想以各類電子支付方式交易，勝於付現金，台灣消費者更有多達45%打算更常使用電子支付等非現金交易模式，是三地市場中比重最高。

VISA這項調查也顯示，台灣人有四成在2020年隨身攜帶現金的金額，比兩年前要減少，更有過半受訪者表示曾嘗試完全不帶現金。另外，因疫情而興盛的網購電商，台灣消費者有42%每周至少網購一次，是三地消費者中網購頻率最高的，另外有41%台灣消費者沒有每周但每月至少網購一次。