VISA調查 疫情助長民眾使用電子支付首度超越現金

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

國際信用卡組織威士VISA發布最新「Visa消費者支付調查2.0」顯示，受到新冠肺炎疫情影響，2020年電子支付使用率大幅成長，包括信用卡與簽帳金融卡使用率達到80%，首度超越現金，成為民眾最常使用支付方式，並且65%民眾也表達偏好非現金支付。這個現象進一步帶動了感應支付與電子錢包使用相較前次調查高達7成以上成長，涵蓋食衣住行育樂醫療交通等各面向。

Visa最新研究顯示，隨著電子支付選擇百花齊放，感應支付在其中最為主流，64%民眾偏好使用感應式卡片及感應式行動支付進行付款。疫情的發生也帶動44%民眾更頻繁地使用電子錢包，並以手機載有電子錢包的比率提升至79%，比2019年的65%大幅增加了14個百分點。

該項調查並顯示，有40%民眾相較過去兩年已減少攜帶現金比例，45%也預測未來一年將增加使用非現金方式付款，而促使現金使用減少的三大要素，則依序為感應式支付（51%）、信用卡（49%）、電子票證（47%）。

信用卡 疫情

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