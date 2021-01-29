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熱錢撤離 台幣走貶

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

熱錢抽腿撤離，台股再成外資提款機。匯銀主管估計，外資昨（28）日一天至少匯出逾8億美元，新台幣匯率在中央銀行尾盤調節下貶值4.2分，收在28.422元，為逾一周新低，總成交量為17.18億美元。

央行統計顯示，今年以來至昨日為止，美元指數上漲0.91%，主要亞洲貨幣則呈升貶互見。放眼今年主要亞幣走勢，人民幣表現最為強勢，累計升值0.86%，新台幣升值0.3%，緊追人民幣。

至於台灣主要貿易對手國，包括日圓、韓元與星元，今年全數呈現貶值，其中日圓貶值1.15%，韓元重貶2.97%，星元則是下滑0.89%。

回顧昨日國內金融市場，受到台股重挫、外資大舉拋售台股影響，新台幣匯率昨日盤中最高價僅升抵27.99元，最多升值3.9角，尾盤在央行調節下貶值4.2分，收在28.422元。

資深匯銀主管指出，昨日匯市總成交量逾17億美元裡，外資匯出強占一半，因此估計匯出金額至少達8億美元，另一半則是出口商拋匯潮，雙方再度對作，使匯市交投轉趨熱絡。

匯銀主管指出，「外資早盤還沒什麼買，所以新台幣最高有到27.99元，不過台股指數重挫，外商午後買匯量明顯變大，顯然有匯出需求，不過出口商也不少，匯價貶至28.02元附近時就有明顯的拋匯潮。」

新台幣 外資 台股指數

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