VISA推卡對帳戶跨境通匯

政府整合電子支付、電子票證的修正新法今年6月可望上路，電子票證、電子錢包等支付工具，也可進行帳戶轉帳、外匯買賣、基金投資等金融理財交易，國際信用卡組織威士卡（VISA）昨（28）日宣布，今年將在台灣力推Visa Direct全球通匯服務擴及卡到帳戶與帳戶之間的跨境轉帳換匯交易，目標今年底完成，提供台灣民眾與中小企、小微與店業者跨境交易更快速簡便的選擇。

整合電子支付、電子票證的電子支付機構管理條例修正草案去年底已三讀通過，金管會並據以制定相關子法在今年中可望上路，新法將電子支付、票證等平台業者整合管理，民眾可跨平台、帳戶轉帳，透過電子支付買賣外幣、基金等金融商品，將單純的金流提升到跨境與理財投資用途。

VISA也訂下今年在台大推Visa Direct全球通匯升級的大計，要把現有限卡對卡間的跨境通匯，擴大升級至包含卡對銀行帳戶以及帳戶之間的跨境交易，提供從一般持卡人個人對個人，乃至中小企、電商跨國交易商務需求，在銀行跨境匯款以外的方便快速新選擇。

VISA台灣區總經理趙麗芳指出，政府有關整合電支、電票相關新法即將上路，也是VISA有更多角色扮演、Visa Direct全球通匯平台可發揮功能的機會。過去Visa Direct在台灣較侷限在傳統卡片對卡片的通匯功能，新法開放後可以協助更多個人以及電商、新創事業，利用Visa Direct輕鬆簡易完成卡對卡、卡對帳戶以及帳戶對帳戶等各類跨境理財、商務交易。不論是個人、移工跨境匯款，或是中小企進軍海外的上下游支付等跨境通匯需要，VISA可以提供更多更有效率的服務與解方。

趙麗芳表示，Visa最新研究顯示，疫情影響下電子支付選擇百花齊放，感應支付在其中最為主流，64%民眾偏好使用感應式卡片及感應式行動支付進行付款，疫情帶動44%民眾更頻繁使用電子錢包，以手機載有電子錢包的比率一年來從原本的65%大幅提升至79%。電子支付已發生在消費者每一天的生活，並加速未來商務發展。Visa將攜手政府、銀行、商家、新創共同推動加速發展，以消費者為中心打造開放且安全的生態圈。

她並補充，兼顧大企業利用區塊鏈技術的大筆金額國際匯款，與Visa Direct升級功能，將使Visa更加落實串接台灣與其他地區的消費者和企業等B2B或B2C支付流程中的不同端點。VISA在台灣也會篩選合適的合作新創事業，投資入股支持其國際化，與VISA更緊密合作。