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一銀手機換匯 可逾50萬

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北報導

超過新台幣50萬元也能選擇使用手機換匯，第一銀行昨（28）日宣布民眾可以透過手機App換匯新台幣50萬元以上，這也是首家公股銀行推出行動銀行大額換匯的服務。

第一銀行推出的行動銀行單筆或單日累計換匯新台幣50萬元以上的交易服務，換匯最高限額為49萬美元，大約新台幣1,372萬元，民眾只要透過第e行動App下載電子憑證，並於交易時輸入憑證密碼，就可線上申報並完成換匯，讓有大額換匯需求的民眾只要透過手機就能輕鬆換外幣。

過去只要個人有換匯新台幣50萬元以上的交易需求，民眾皆需臨櫃辦理外匯申報，讓不少出國旅遊或留學等有大額換匯需求的民眾，每每需要換匯時就得跑一趟分行辦理，也有人是選擇將欲換的額度拆分成多筆金額，在限額之內分批交易換匯，過程不僅耗時也相當不方便。

玉山銀行早在2018年時便已推出超過新台幣50萬元的行動銀行換匯服務，其中換匯外幣多達15種幣別，民眾只要在玉山銀行的行動銀行完成申請行動憑證，並透過Touch ID或簡易圖型密碼，交易時就能用行動金融憑證完成申報書簽章。

新台幣 玉山銀行 第一銀行

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