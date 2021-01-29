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央行開放DBU發結構債 壽險：糖果可能不夠甜

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

中央銀行昨（28）日宣布多項外匯業務鬆綁措施，其中又以開放外匯指定銀行（DBU）發行外幣結構式債券最受矚目。央行認為此舉可謂雙贏；大型壽險公司固定收益部門主管昨晚則說，糖果可能不夠甜、成效需要觀察。

在央行看來，壽險業者投資外幣結構債的需求大，但因國內銀行無法發行，壽險業只能購買境外機構發行的標的；本國銀行方面，身為幫外商機構賣結構債的通路商角色，只能賺取微薄利潤，開放有助滿足壽險業的投資需求，也能提升銀行業的收益、刺激銀行的創新能力，可謂雙贏。

大型壽險公司固定收益部門主管昨晚聞訊後表示，開放總是好事，不過，成效如何，需要觀察。

他解釋，國內銀行有無發行外幣結構債的能力，需要檢視；就算普遍都有此能力，報價有沒辦法優於外商機構，更是一大考驗。

對壽險公司來講，投資結構式債券，除了考量安全性，另外就是收益率，可預見的未來，國內銀行要在商品訂價與報價上贏過外商，估計並不容易。

在此情況下，大型壽險公司主管說，如果央行與金管會願意多給一點誘因，讓糖果甜一點，例如，把DBU發行的外幣結構債不必計入國外投資額度的比率提升一點，估計會很有誘因，畢竟很多壽險公司都瀕臨海外投資上限。

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