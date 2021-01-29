三外銀談趨勢：亞洲股債 2021投資主軸

法國巴黎銀行、HSBC滙豐銀、法國外貿銀行本周同時出具2021年經濟展望報告，認為2021年溫和通膨，今年股市或有崎嶇，但都是入市好機會，「亞洲」成為三家外銀同時押寶市場，主因看好亞洲製造業供應鏈競爭能力加值，以及美元走弱。

第一點名投資標的，滙豐銀與法國巴黎銀行、法國外貿銀都看好亞洲股票與債券，原因有三：超寬鬆全球貨幣政策、美元走弱、中國強勢復甦。其中滙豐銀預期中國GDP從2020年的估計增長率2.3%大幅回升至2021年的8.5%，驅動亞洲疫後復甦領先於環球其他市場。

第二點名進一步看好的新興亞洲市場。法國巴黎銀行特別押寶新興亞洲中的中國與台灣、日本，滙豐銀行看好中國，法國外貿銀行看好中國與台灣、越南。

第三點名可以進場的投資股票。滙豐銀看好亞洲供應鏈，包括電子及機械產品，以及看好RCEP協議可以優化東北亞以及東南亞供應鏈，另外，看好電子商務、線上教育、金融科技、線上娛樂及食品配送龍頭公司的結構性成長前景。

其中數位網路用戶上，滙豐銀指出，東南亞因應疫情封鎖措施的影響，今年的數位消費量呈現顯著成長。2020年，東南亞新增4,000萬名網路用戶，其中三分之一的數位服務用戶更因疫情而首次上網消費。因此，看好東協區域內的電商公司。法國巴黎銀行點名中小型股，另外，也建議可以納入不動產、基礎建設、避險基金等另類投資。

投資配置上，法國巴黎銀行建議股票六成、固定收益四成，也可配置5％黃金。

最後，對於美元走勢。法國巴黎銀行抱持看弱美元，提出以下理由，包括：一、雖然美國十年期利率走升，但兩年期美債沒有太大波動，仍不利美元；二、重大政治風險事件結束，例如英國脫歐等；三、風險情緒通常導致美元走弱。

對於近兩日美股、亞股下跌，法國巴黎銀行說近兩日為漲多回檔整理，與基本面因素無關，近兩日下跌反而是很好投資機會。