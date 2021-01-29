央行理事：中長期可考慮升息

中央銀行昨（28）日公布去（2020）年第4季理監事會議議事錄摘要，其中兩位理事表達須關注長期低利率對經濟體韌性及經濟金融發展的影響，有位理事指出「中長期可考量調升政策利率」，將使台灣經濟走出不一樣的模式。

也有一位理事提到，近月失業率呈下降趨勢、無薪假人數亦大幅減少，勞動市場及經濟表現不錯，或可思考央行中小企業貸款專案融通退場時機。

央行去年底決議貼放利率「連三凍」，重貼現率維持1.125%歷史新低水準。央行昨日公布議事錄摘要，會中數位理事對利率政策發表看法。其中兩位理事指出，考量國內經濟溫和成長，預期通膨回升，加上利率已處低點，降息效果不大；但利率長期維持低水準，不利總體經濟發展，且影響經濟前景的不確定性因素仍多，目前亦非升息合宜時機，維持利率水準不變為合宜政策。

數位理事亦關注中小企業貸款情形。有理事表示，央行調整不動產貸款審慎措施，並對外宣示期能引導資金流向實質經濟。由於銀行承作中小企業紓困貸款違約率恐高於房貸違約率，影響承作意願；應督促銀行辦理中小企業貸款，才能將信用引導至實質經濟面。

有位理事表示，2020年國內經濟表現不錯，2021年經濟展望樂觀；國內疫情控制良好，國際疫苗問世，2021年全球疫情危機可望大幅降溫。另國際資金持續流入，新台幣處升值趨勢，金融體系資金充沛，利率居相對低點，降息效益不大。

此外，央行剛推出不動產貸款審慎措施，若再降息，恐影響該措施成效，贊成政策利率維持不變。但疫情趨緩、經濟復甦過程中，可能對不同產業、不同規模企業及個人產生不同影響，央行政策考量應關注國內貧富差距可能擴大問題。