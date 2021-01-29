台幣強升 當心感染「荷蘭病」
中央銀行理事示警，當前新台幣匯率升值，和當年的「荷蘭病」（Dutch Disease）背景相似，台灣因半導體及資通訊產業出口暢旺，貿易順差持續擴大致新台幣強勢升值，不利其他產業，應思考此對台灣長期產業結構的利弊，並就貿易順差規模、來源、組成與各產業占比等，全方位思考匯率政策。
央行昨（28）日公布去（2020）年12月17日理監事會議議事錄摘要，對於當前貨幣政策，特別是新台幣匯率升值問題，理事們提出許多建議，其中一名理事首度示警，當前新台幣升值情況，和當年「荷蘭病」背景有些雷同。
該名理事說，荷蘭於1960年代發現北海天然氣後，出口巨幅擴增，荷蘭幣大幅升值，導致傳統產業喪失國際競爭力，加速去工業化；目前台灣因半導體及資通訊產業出口暢旺，貿易順差持續擴大，導致新台幣強勢升值，但將不利其他產業。央行應思考此對台灣長期產業結構的利弊，並就貿易順差規模、來源、組成內容與各產業占比等，全方位思考匯率政策。
對此，熟悉總體經濟的財經官員分析，近年新台幣匯率升值，除電子業出口暢旺，還包含新冠肺炎疫情下，美國無限QE導致的外溢效果，例如國際油價下跌，使進口原油買匯需求大降，出口旅遊人口驟減，出境買匯需求幾乎歸零，也是造成新台幣強升主因。
因此，近年新台幣強勢比「荷蘭病」背景更複雜，但這波新台幣升值和「荷蘭病」也有相似之處，那就是新台幣強勢，確實導致傳產等其他產業產生巨額匯損而叫苦連天。
有位理事指出，新台幣匯率升值對經濟有正、負兩面影響，有人將因此損失，也有人因此得利，央行匯率政策不可能讓所有人都滿意，央行仍應以整體經濟福祉為考量。
有位理事認為，國內企業在國際市場面對不公平補貼國家，加以區域經濟整合競爭及新台幣匯率升值，致使中小企業經營困難。長期而言，當一國經濟結構調整完成，經濟成長率上升，匯率自然就會升值，但升幅須合理。
儘管匯率升值各有利弊，短期間央行仍應關注新台幣與其他貿易對手國匯率的相對走勢，政府應提供中小企業支持政策。另一位理事關切近期新台幣匯率升值對傳統產業的影響，表示央行應持續努力協助傳統產業。
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