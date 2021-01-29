壽險匯兌成本 近3,000億

新台幣去（2020）年升值5.3%，壽險業全年累計匯兌成本衝高到2,968億元，直逼3,000億元大關，創下歷史新高，不過股債市熱絡，各公司積極實現投資收益，去年壽險業整體獲利、淨值刷新紀錄，三項同創新高紀錄，相當罕見。

金管會保險局昨（28）日公布，新台幣去年升值5.3%，若壽險業完全不避險，海外投資匯兌損失高達新台幣5,818億元，所幸使用衍生性工具、契約避險，加上動用84億元外匯價格變動準備金沖抵匯損，讓匯兌成本獲得控制。

不過，2019年新台幣升值2.08%，2020年升值逾5%，但壽險業整體匯兌成本卻僅較前一年增加56億元，顯示壽險業去年匯兌避險操作表現相對出色。

同時因債券殖利率走低，未實現評價利益增加，加上股市不斷創高，壽險業投資的股票價值上揚，壽險業國外投資淨利益（包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動）為6,264億元， 較前一個月增加411億元。

投資收益加上匯兌避險得宜，也讓壽險業2020年獲利繳出亮眼成績。統計去年整體壽險業稅前盈餘2,061億元，較前一年成長33.2%，截至12月底止整體淨值2兆5,185億元，創下史上新高紀錄，年增率30.5%。

截至去年底，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額462億元，較11月增加 33億元，比前年底減少84億元。