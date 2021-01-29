金融業 去年大賺6,756億

金管會昨（28）日公布金融業去年獲利表現，全體金融業稅前大賺6,756億元，比前年增加6.4%，再度刷新歷史新高紀錄，其中證券業及保險業受惠股市榮景，獲利大增並創新高，唯獨銀行業因受疫情影響，獲利呈現衰退。

根據金管會資料，前年全體金融業獲利6,345億元，也是歷年新高，去年是連續第二年創新高。

金管會銀行局副局長林志吉表示，去年銀行業（包含本國銀行、外銀、中華郵政、票券公司及信合社）稅前盈餘3,708.2億元，比前年減少8.9%。

主要是本國銀行獲利衰退，去年稅前盈餘3,126.8億元，比前年減少13.3%。信合社獲利也減少一些，其他銀行業都成長。

林志吉表示，銀行獲利衰退主因，包括第一，國內外金融市場巨幅波動，銀行投資淨利益縮減455億元是最大主因；第二，匯率波動，國外營業據點有匯損；第三，去年因降息，利息收益減少。

至於證券期貨業，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，去年稅前淨利817.38億元，比前年大幅增加43.8%，主因證券市場成交量增加，投信規模成長，營業收入增加。

其中，券商去年稅前賺657.97億元，比前年大增51.5%。期貨業賺50.29億元，比前年增加17%；投信業賺109.12億元，增19.7%。

蔡麗玲說，券商、期貨及投信業去年獲利，都是2012年以來新高。

至於保險業，金管會保險局主秘林耀東表示，稅前淨利2,231億元，比前年大增30.7%。主要是股市好，壽險業淨投資損益比前年增加830億元。

其中壽險業去年獲利2,061億元，比前年大增33.2%；產險業賺170億元，比前年成長6.3%。

金管會資料顯示，去年前11月保險業原本獲利更多有2,240億元，但因12月匯損增加，影響獲利情況，使去年全年獲利略降至2,231億元，但仍是歷年新高。