聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融業 去年大賺6,756億

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

金管會昨（28）日公布金融業去年獲利表現，全體金融業稅前大賺6,756億元，比前年增加6.4%，再度刷新歷史新高紀錄，其中證券業及保險業受惠股市榮景，獲利大增並創新高，唯獨銀行業因受疫情影響，獲利呈現衰退。

根據金管會資料，前年全體金融業獲利6,345億元，也是歷年新高，去年是連續第二年創新高。

金管會銀行局副局長林志吉表示，去年銀行業（包含本國銀行、外銀、中華郵政、票券公司及信合社）稅前盈餘3,708.2億元，比前年減少8.9%。

主要是本國銀行獲利衰退，去年稅前盈餘3,126.8億元，比前年減少13.3%。信合社獲利也減少一些，其他銀行業都成長。

林志吉表示，銀行獲利衰退主因，包括第一，國內外金融市場巨幅波動，銀行投資淨利益縮減455億元是最大主因；第二，匯率波動，國外營業據點有匯損；第三，去年因降息，利息收益減少。

至於證券期貨業，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，去年稅前淨利817.38億元，比前年大幅增加43.8%，主因證券市場成交量增加，投信規模成長，營業收入增加。

其中，券商去年稅前賺657.97億元，比前年大增51.5%。期貨業賺50.29億元，比前年增加17%；投信業賺109.12億元，增19.7%。

蔡麗玲說，券商、期貨及投信業去年獲利，都是2012年以來新高。

至於保險業，金管會保險局主秘林耀東表示，稅前淨利2,231億元，比前年大增30.7%。主要是股市好，壽險業淨投資損益比前年增加830億元。

其中壽險業去年獲利2,061億元，比前年大增33.2%；產險業賺170億元，比前年成長6.3%。

金管會資料顯示，去年前11月保險業原本獲利更多有2,240億元，但因12月匯損增加，影響獲利情況，使去年全年獲利略降至2,231億元，但仍是歷年新高。

金管會 保險

延伸閱讀

台股寫高點 金融三業去年稅前獲利6756億刷新紀錄

房貸逾放比率降至0.12% 創13年來新低

台股重摔破月線 金管會：跌幅較美股輕、與亞股相當

金管會鬆綁募資用途 企業併購可現金搭配股份

相關新聞

金融業 去年大賺6,756億

金管會昨（28）日公布金融業去年獲利表現，全體金融業稅前大賺6,756億元，比前年增加6.4%，再度刷新歷史新高紀錄，其...

台幣強升 當心感染「荷蘭病」

中央銀行理事示警，當前新台幣匯率升值，和當年的「荷蘭病」（Dutch Disease）背景相似，台灣因半導體及資通訊產業...

外匯準備金 增逾四倍

新台幣對美元2020年大幅升值逾5%，壽險業增提外匯價格變動準備金也創歷史新高。據金管會統計，去年十家壽險公司申請346...

壽險匯兌成本 近3,000億

新台幣去（2020）年升值5.3%，壽險業全年累計匯兌成本衝高到2,968億元，直逼3,000億元大關，創下歷史新高，不...

央行理事：中長期可考慮升息

中央銀行昨（28）日公布去（2020）年第4季理監事會議議事錄摘要，其中兩位理事表達須關注長期低利率對經濟體韌性及經濟金...

熱錢撤離 台幣走貶

熱錢抽腿撤離，台股再成外資提款機。匯銀主管估計，外資昨（28）日一天至少匯出逾8億美元，新台幣匯率在中央銀行尾盤調節下貶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。