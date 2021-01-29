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外匯準備金 增逾四倍

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／台北報導

新台幣對美元2020年大幅升值逾5%，壽險業增提外匯價格變動準備金也創歷史新高。據金管會統計，去年十家壽險公司申請346.2億元，是2019年68億元的5.09倍，寫新紀錄。

壽險業每年新增保費收入逾兆元，多數擺在海外，九成用美元計價，為避免新台幣升值造成匯率損失衝擊獲利，除買衍生性商品避險，也增加外匯價格變動準備金庫存。

金管會保險局主祕林耀東昨（28）日表示，截至2020年底止，有十家壽險公司共申請增加提存346.2億元，申請次數超過二次且獲核准的是國壽、新壽、南山等八家，且有150.7億元集中在11及12月增提，即新台幣兌美元匯率升破29元後，壽險業承受極大匯兌壓力，因此紛紛增提外匯準備金。

壽險業 新台幣 外匯

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