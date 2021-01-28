凱基證券獲頒櫃買中心四獎項 全方位服務受肯定

台股近來交投熱絡，權證市場也充滿活力，凱基證券去年共發行逾6,000檔權證，發行市占超過15%，今年將更積極發行，除希望提供投資人多元條件與標的外，也提供穩定報價與適當流動性。

櫃買中心日前公布上櫃權證競賽、股票ETF、債券ETF等獎勵活動，凱基證券獲頒權證競賽權鼓齊鳴獎／權履如飛獎、股票ETF大放E彩獎／E 顯身手獎、債券ETF E門豪傑獎等多項獎項。

凱基證券表示，繼去年在證交所的證券商ETF及ETN競賽拿下ETF交易貢獻獎及臺股ETF造市獎，這次再獲櫃買中心獎項，證明凱基證券的專業投資理財服務深獲客戶肯定，未來將持續推廣ETF及權證交易，提供投資人零距離的全方面理財服務。

新冠肺炎疫情嚴峻，影響全球股市劇烈波動，臺股ETF不僅橫跨多種資產類別，在追蹤工具和報酬型態上有利於滿足多樣化的投資需求。

隨國內ETF商品日趨多元以及市場蓬勃發展，今年有多檔ETF報酬勝過大盤，兼具儲蓄、避險與投資的優勢，受益與交易人次節節攀升，成為國人重要投資理財工具。

凱基證券將持續秉持最專業的精神與正面的態度，配合主管機關推廣並積極造市，持續致力提供多檔ETF充分流動性，活絡市場並滿足投資人交易與避險的需求；並以客戶視角，為不同族群的投資人提供最專業的投資服務和交易平台，掌握先機成為投資市場的贏家。