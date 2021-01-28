痛！壽險業去年匯兌成本直逼3,000億元大關 刷新紀錄

新台幣去 (2020) 年強升 5.3%，讓壽險業全年累計匯兌成本衝高到2,968億元，直逼3,000億元大關，再創下歷史新高，不過在各公司贄股債熱絡，積極實現投資收益入袋下，去年壽險業整體獲利、淨值還是刷新紀錄，造成三項紀錄同創新高的罕見局面。

金管會官員表示，新台幣去年大幅升值5.3%，若壽險業完全不避險情況下，海外投資匯兌損失就高達新台幣5,818億元，所幸因為使用衍生性工具，契約避險創造了4,366億元收益，加上動用84億元的外匯準備金沖抵匯損，讓匯兌成本獲得控制。

不過避險工具換匯成本還是達1,600億元，一來一往下，使得去年全年壽險業匯兌總成本仍高達2,968億元，直逼三千整數大關，再創下歷史新高紀錄。

不過2019年全年新台幣僅升值2.08%、2020年卻大舉升值逾5%，增幅超過一倍，但壽險業整體匯兌成本卻較前一年僅僅增加56億元，顯示壽險業今年在匯兌避險操作上，表現相對出色。

儘管12月單月匯兌成本再增加365億元，是9月之後最高金額，但仍低於8月的450億元，僅是今年單月次高水準。

匯兌避險得宜，也讓壽險業2020年獲利繳出亮眼的成績，加上投資收益亮眼與積極處分手上股債落袋為安，全年整體壽險業稅前盈餘2,061億元，較前一年成長33.2%，淨值亦在連續 3 個月下滑後，轉為連續二個月成長，截至12月底止的整體淨值來到2兆5,185億元，創下史上新高紀錄，年增率30.5%。

截至去年底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為462億元，較11月增加 33億元，比起去年底減少84億元。壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為6,264億元， 較前一個月增加 411億元。