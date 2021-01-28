疫情升溫 11家銀行啟動異地辦公
桃園醫院群聚感染讓國內疫情升溫，多家銀行陸續啟動異地辦公或居家辦公等措施，根據金管會掌握，到目前為止，已有11家銀行啟動異地辦公，18家銀行採取居家辦公措施。
金管會銀行局副局長林志吉今（28）日表示，去年疫情指揮中心公布企業因應疫情持續營運指引後，銀行有參考指引內容訂定相關因應措施，至於銀行採行異地辦公、居家辦公期間，則依各銀行規劃。
根據金管會掌握，到目前為止，已有八家本國銀行、三家外銀及陸銀，啟動異地辦公。
其中八家本國銀行，包括台北富邦、兆豐、渣打、台中、瑞興、遠東、安泰及王道銀行。
另外有六家本國銀行、12家外銀及陸銀，採取居家辦公措施。
其中六家本國銀行，包括台北富邦、國泰、花旗、渣打、王道及中信銀。
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