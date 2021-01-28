房貸逾放比率降至0.12% 創13年來新低

金管會今（28）日公布最新不動產逾放比率，去年12月底止，購置住宅貸款逾放比率降至0.12%，為金管會從2008年有這項資料以來最低。

金管會銀行局副局長林志吉表示，到去年12月底止，購置住宅貸款餘額8兆175億元，逾放金額98億元，逾放比率0.12%。

逾放比率0.12%已連續二個月降低，且是2008年底以來新低。

至於逾放金額98億元，跌破百億元，也是2015年以來新低，2014年底逾放金額為86億元。

業者表示，房貸逾放比率創13年來新低，有可能跟利率持續走低，借款人都還得起貸款有關；至於疫情雖對部分行業造成衝擊，但政府也提供紓困貸款，可舒緩借款人壓力。

至於建築貸款餘額，到12月底止為2兆7911億元，逾放金額42億元，逾放比率則有0.15%。

建築融資逾放比率雖跟去年11月持平，但逾放金額從41億元略增至42億元，不同以往年底會打掉逾放的慣例。對於去年底逾放金額的增加，是否跟央行推出打炒房措施，部分小建商撐不住有關？官員表示，打炒房措施的影響，還要再作觀察。

林志吉強調，以目前購置住宅貸款及建築融資逾放比率來看，顯示不動產放款資產品質持續穩健。