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金融業好威 去年賺近7千億再創新高

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（28）日公布，金融業去年稅前大賺6,756.58億元，比前年增加6.47%，刷新歷年新高紀錄。

銀行、保險及證券業三大業，除了銀行業獲利衰退外，保險業及證券業因受惠股市，獲利都大幅成長，且創新高，彌補了銀行業的衰退。

金管會銀行局副局長林志吉表示，去年銀行業（包含本國銀行、外銀、中郵政、票券公司及信合社）稅前盈餘3,708.2億元，比前年減少8.9%。

主要是本國銀行獲利衰退，去年稅前盈餘有3,126.8億元，比前年減少13.3%。信合社獲利也減少一些，其他銀行業都成長。

林志吉表示，銀行獲利衰退的主要原因，包括第一，國內外金融市場巨幅波動，銀行投資淨利益縮減455億元是最大主因。

第二，匯率波動，國外營業據點有匯損。

第三，去年因降息，利息收益減少。

至於證券期貨業，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，去年稅前淨利817.38億元，比前年大幅增加43.83%。主要是因證券市場成交量增加，投信規模也有成長，營業收入增加。

其中，券商去年稅前賺657.97億元，比前年大增51.56%；期貨業則賺50.29億元，增加17%；投信業賺109.12億元，增加19.74%。蔡麗玲說，券商、期貨及投信業，都是2012年以來新高。

至於保險業，金管會保險局主秘林耀東表示，稅前淨利2,231億元，比前年大增30.7%。主要是股市好，壽險業淨投資損益比前年增加830億元。

金管會 保險 銀行業

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