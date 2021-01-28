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富邦人壽加碼挺醫護 非保戶確診再給3萬元慰問金

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
富邦人壽28日宣布有感第一線人員辛勞，擴大慰問金關懷對象，涵蓋所有前線之醫護人員與防疫人員（如疫調、檢驗、管控追蹤之防疫人員）。 聯合報系資料照
富邦人壽28日宣布有感第一線人員辛勞，擴大慰問金關懷對象，涵蓋所有前線之醫護人員與防疫人員（如疫調、檢驗、管控追蹤之防疫人員）。 聯合報系資料照

繼國泰人壽挺醫護，非保戶一旦確診給2萬元之後，富邦人壽今（28）日也宣布有感第一線人員辛勞，擴大慰問金關懷對象，涵蓋所有前線之醫護人員與防疫人員（如疫調、檢驗、管控追蹤之防疫人員），若不幸確診新冠肺炎，且為富邦人壽保戶，將提供慰問金3~5萬元，非保戶也將提供3萬元慰問金，展現正向的力量，與全台所有醫護與防疫人員一同抗疫守護台灣。

富邦人壽表兆，秉持保戶第一之服務精神，且為向第一線醫護與防疫人員致意，加碼放寬關懷服務措施。回溯自2021年1月1日起，並實施至2021年12月31日止。不僅提供確診感染新冠肺炎住院治療之富邦人壽保戶6000元（如同時為醫護與防疫人員則給付3~5萬元），亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶且為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員等，確診住院治療者也將提供3萬元慰問金表達關心。

配合政府防疫工作，富邦人壽持續透過保險科技運用，針對抽樣體檢與高齡體檢，將以視訊生調服務推出體檢替代方案。藉由視訊裝置確認保戶體況與健康告知書上所填寫聲明事項一致，保戶無須前往醫療院所進行體檢，可申請透過視訊裝置來確認體況，以滿足原應進行體檢之目的，也能減少進出醫院之必要。

富邦人壽率先推出台灣首張法定傳染病定期健康險「富邦人壽金放心法定傳染病一年定期健康保險」，該保險商品依不同保額區分5個計畫別，除提供住院醫療保險金、加護病房住院醫療保險金，及出院療養保險金等一般醫療險的基本保障項目外，若保戶因法定傳染病所致住院接受診療或身故，住院醫療保險金日額、身故保險金兩項目將加計給付，分別為2倍與1.5倍，同時給付「法定傳染病保險金」，提供民眾全面且周全的健康保障，讓民眾無後顧之憂因應傳染病疫情。

同時，台灣新冠疫情捲土重來之際，富邦人壽表示，也善盡企業社會責任，積極呼籲民眾勤洗手、做好自我健康管理，養成平日運動的好習慣提升身體免疫力，同時也藉此機會全面檢視自身保險保障規劃。富邦人壽特別提醒，民眾在規劃防疫保單時仍須以法定傳染病醫療所需支出為首要考量因素，才能避免個人或家庭因確診法定傳染病而頓失經濟基礎，從醫療需求出發方可從容因應大型公衛事件帶來的衝擊與影響。

富邦人壽 保險金

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