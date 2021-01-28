宏泰人壽推美元利變還本 兼具身故與生存保障

新台幣對美元強勢、美元相對流通性強，宏泰人壽順勢推出金鑫利美元利率變動型還本終身保險，不但在身故保險金或完全失能保險金部分，比同類型商品提供更高的保障倍數，第二保單年度起，每年還會給付生存保險金，讓保戶資金運用更靈活。

台灣人購買保險時，特別偏愛儲蓄型的金融商品，但忽略保險本質係以預防自身風險為考量目標。

壽險公會最新統計，國人平均每張壽險保單的死亡給付僅新台幣 66 萬元，該數據顯示許多民眾買保險來轉嫁風險的觀念不足，保戶購買保險單的出發點不是以提升自我保障為需求，而是以如何資金配置為首要考量。

金管會去年已開始調整保險需有一定的保障倍數，讓保單重新回歸提供保障的本質，發揮保險的意義與功能。

因為是利變保單，宣告利率高於預定利率的部分，要保人有領取增值回饋分享金的機會，另外，保單為美元收付，有利多元資產配置，適合手邊有充裕資金且兩年內可穩定繳納保險費的民眾，只要繳納兩期保險費即能享有終身保障。

宏泰人壽建議民眾，買保險應該是花較少的錢買到較多的保障，以規避風險，及萬一生活上遭遇損失時能夠獲得補償。兩年期的商品適合不想長期繳費，且處於高保障需求階段的族群。

比如初為人夫人父、剛成家的年輕人，同時肩負多重責任，可能婚後很快有小孩，也可能同時創業開公司，這類族群財務規畫較為短期，以保守的角度檢視。

透過生存金給付的機制，還可年年有一筆錢可以運用，比如為小孩繳學費、帶太太旅遊、給父母孝養金或犒賞自己等。

宏泰人壽金鑫利美元利率變動型還本終身保險，符合主管機關定義的保障型及高齡化保險類型，擁有真正預防萬一的保障。

舉例而言，王先生、40歲，投保宏泰人壽金鑫利美元利率變動型還本終身保險，實繳保費2萬美元，若於第一年內遭逢不幸致使身故或完全失能時，宏泰人壽將給付身故保險金或完全失能保險金3萬0,959美元。

宏泰人壽金鑫利美元利率變動型還本終身保險讓民眾趁早建立自我管理的觀念，寧可提前預防，兼顧理財與保障的雙重需求。

宏泰人壽提醒民眾，購買外幣保險商品需留意匯兌風險，確認保單相關內容是否符合自身需求。詳細內容可參閱官網，或洽詢宏泰人壽客服中心0800-068-268。