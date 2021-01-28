春節採買 北富銀祭八大通路刷卡最高11%回饋

金牛迎春腳步近，家家戶戶開始忙大掃除、辦年貨。台北富邦銀行表示，為滿足卡友除舊布新、採買與走春等購物需求，北富銀即日起推出指定飯店、量販超市、百貨、家居、便利商店、餐廳、加油站及momo購物網八大通路，消費刷富邦卡可享專屬優惠，若持有的是富邦JP卡(含JU卡)，最高可享11%回饋。

此外，有別以往，今年北富銀特別與烘焙名店「元樂」獨家合作共譜「愛」之曲，卡友刷JU卡選購「傳愛公益蛋糕」，還可同時幫助原住民與育幼院童，讓今年的春天更具暖意。

農曆春節是每年的三大消費旺季之一，今年北富銀持續秉持「金融即生活，生活即金融」理念，以卡友生活場景出發，規劃含括食、衣、住、行、育、樂全方位的刷卡回饋，提供卡友暢快的購物體驗。

農曆春節首重圍爐，年菜DIY至三大量販店與全聯備貨，活動期間刷富邦卡單筆消費滿新台幣3,500元送100元禮券，懶得下廚預定指定飯店年菜享最低88折；年前除舊布新添購家居用品，3月底前赴詩肯柚木、歐德傢俱優渥實木、IKEA宜家家居刷卡消費，單筆分期滿額享優惠。

此外，春節是家人、親友聚首的好時機，不論逛百貨、踏青郊遊、聚餐或宵夜，三大便利商店、五大百貨通路、全台餐廳與加油站刷富邦卡享最高11%回饋；如果想偽出國解悶，富邦J卡(含JU卡)提供猿田彥咖啡、日本ADASTRIA在台旗下8大品牌 (如：niko and…等)消費回饋無上限。

宅家一族也能e指搞定年節大小事，momo購物網包辦備年貨、買禮盒、添新衣等年節需求，2/28前刷momo卡享400大精選品牌最高8.5% momo幣回饋無上限。

今年北富銀有感於農曆春節為家家團圓的溫馨時刻，希望將這份暖暖的愛傳遞給失依的育幼院童，春節前夕與「元樂」聯手發起公益活動，4月30日前卡友刷J卡選購傳愛公益蛋糕，元樂將提撥消費金額10%捐贈給伯大尼兒少家園；若卡友刷JU卡，北富銀則另外再提撥刷卡金額千分之一捐贈給原住民相關社福團體，協助原民孩童的教育學習發展。

北富銀指出，透過與企業的愛心聯盟，一起鼓勵客戶、社會大眾在消費之餘，不忘把愛傳出去，發揮1+1>2的拋磚引玉的力量。歡迎卡友今年農曆春節多利用富邦卡，刷進滿滿的回饋，刷出濃濃的愛與關懷。