玉山銀與寶雅推新版POYA Pay 即時綁卡不用等

非接觸式的交易成為支付的新常態，玉山銀行與寶雅（5904）推出新版的POYA Pay，結合玉山銀行首創的「即時綁卡」服務，讓消費者申辦玉山寶雅聯名卡核卡後，透過發卡簡訊中的網址進行身分驗證及完成綁定，無需等待實體卡片寄達，即可透過POYA Pay於全國近300間寶雅門市享有玉山寶雅聯名卡專屬優惠及快速便利的支付體驗。

玉山銀行表示，即日起至3月31日止，將玉山寶雅聯名卡綁定至POYA Pay，即享回饋三重送，第一重於寶雅或寶家門市店內消費任一筆不限金額，即贈寶雅點數3萬點（價值約新台幣100元）；第二重：單筆儲值滿399元贈寶雅點數1萬點（價值約新台幣33元）；第三重：月月抽Emoving iE 125 超質型電動機車，每人最多一次抽獎機會。

2021年6月底前首次申辦玉山寶雅悠遊聯名卡，核卡後至寶雅或寶家店內首刷單筆滿500元（含）以上，可獲得丹麥Cardie單柄多功能蒸鍋組，平日消費不限金額同享三倍寶雅點數回饋，每周六、日單筆消費滿999元贈120元刷卡金（每月回饋上限240元），以及每月11日單筆消費滿699元享店內10%寶雅點數回饋，上限3萬點，價值約新台幣100元。