每個月退休金5、6萬 理財專家分享抽屜型準備法則

退休金多少才夠？800萬、1000萬，還是1300萬？理財專家夏韻芬表示，退休金是「抽屜型」的，也就是說勞保、勞退已經幫你準備一半了，剩下的一半就得靠自己儲蓄，而且年輕時本就應該要勇於投資，其實要幫自己在退休後，每個月準備5、6萬元的退休金，並不困難。

夏韻芬建議，關心自己退休金如何準備的國人，都可以到勞保問一下之後自己退休後，每個月的勞保、勞退約可以領到多少？假設勞保2萬元、勞退也是2萬元，那麼剩下的就靠自己儲蓄就可以達到，這就是所謂「抽屜型」的概念。

夏韻芬進一步指出，假設你有300萬的存款，又能找到投資報酬率4%的投資工具，你一個月就會再多1萬，若有600萬的存款，你一個月就多2萬，再加上勞保、勞退，大約就可以達到每個月5、6萬元退休金的目標，你的退休日子有很痛苦嗎？

此外，夏韻芬也特別提醒女性朋友，多數女性並沒有覺得自己可以活得很長，因此多認為退休金可以準備少一點，但這是很大的危機，特別是千萬不能被「所得替代率」給影響，她建議退休後當然要過得比現在還要好的日子，所以所得替代率不要僅以100%為目標，最好還能夠達到120%，而不只是四成、五成或六成。

夏韻芬指出，退休後你想畫畫得去上課找老師學，想健身得請教練，就連做公益也可能需要捐錢。因此，為什麼你認為你退休後會花得比現在少呢？就連你孤單寂寞了，想請人吃飯也需要錢，如果你說AA制，對方可能就會考慮一下，是不是？

還有，如果不想在退休後淪為「下流老人」，夏韻芬有二點提醒，那就是婚姻要顧好，小孩要顧好。

夏韻芬指出，第一是請好好維持你的婚姻，因為離婚了，要分一半的錢給對方，甚至襪子、內褲在哪兒了也找不到，吃什麼也不知道。第二點則是「啃老族」太多，這是台灣最大的危機，在台灣不少人退休後還幫小孩買房子、買保險，但最後小孩都不去繳貸款。

夏韻芬提醒，所有已退休，或者正準備退休的人，千萬不要低估長壽風險，但更不要高估了你的財務智商，特別是55歲之後，這個年齡層的人多半較有錢，很容易被騙。

另外，夏韻芬還特別分享的是，一個人是一天只吃一顆藥，但整天待在家裡，深怕出去就會跌倒，另一種人則是一天吃八顆藥，但卻每天開心出去玩，認真生活，你要當哪一種退休族？

夏韻芬強調，快樂比健康重要，特別是心靈要美麗，退休族切記一定要財富自由，不要被子女拖累。