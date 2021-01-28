快訊

部桃群聚4「+0」？綜合大樓309人採檢 陳時中下午2時說明

地震儀可以分辨核爆和地震嗎？ 蔡英文問倒鄭明典

每個月退休金5、6萬 理財專家分享抽屜型準備法則

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

退休金多少才夠？800萬、1000萬，還是1300萬？理財專家夏韻芬表示，退休金是「抽屜型」的，也就是說勞保勞退已經幫你準備一半了，剩下的一半就得靠自己儲蓄，而且年輕時本就應該要勇於投資，其實要幫自己在退休後，每個月準備5、6萬元的退休金，並不困難。

夏韻芬建議，關心自己退休金如何準備的國人，都可以到勞保問一下之後自己退休後，每個月的勞保、勞退約可以領到多少？假設勞保2萬元、勞退也是2萬元，那麼剩下的就靠自己儲蓄就可以達到，這就是所謂「抽屜型」的概念。

夏韻芬進一步指出，假設你有300萬的存款，又能找到投資報酬率4%的投資工具，你一個月就會再多1萬，若有600萬的存款，你一個月就多2萬，再加上勞保、勞退，大約就可以達到每個月5、6萬元退休金的目標，你的退休日子有很痛苦嗎？

此外，夏韻芬也特別提醒女性朋友，多數女性並沒有覺得自己可以活得很長，因此多認為退休金可以準備少一點，但這是很大的危機，特別是千萬不能被「所得替代率」給影響，她建議退休後當然要過得比現在還要好的日子，所以所得替代率不要僅以100%為目標，最好還能夠達到120%，而不只是四成、五成或六成。

夏韻芬指出，退休後你想畫畫得去上課找老師學，想健身得請教練，就連做公益也可能需要捐錢。因此，為什麼你認為你退休後會花得比現在少呢？就連你孤單寂寞了，想請人吃飯也需要錢，如果你說AA制，對方可能就會考慮一下，是不是？

還有，如果不想在退休後淪為「下流老人」，夏韻芬有二點提醒，那就是婚姻要顧好，小孩要顧好。

夏韻芬指出，第一是請好好維持你的婚姻，因為離婚了，要分一半的錢給對方，甚至襪子、內褲在哪兒了也找不到，吃什麼也不知道。第二點則是「啃老族」太多，這是台灣最大的危機，在台灣不少人退休後還幫小孩買房子、買保險，但最後小孩都不去繳貸款。

夏韻芬提醒，所有已退休，或者正準備退休的人，千萬不要低估長壽風險，但更不要高估了你的財務智商，特別是55歲之後，這個年齡層的人多半較有錢，很容易被騙。

另外，夏韻芬還特別分享的是，一個人是一天只吃一顆藥，但整天待在家裡，深怕出去就會跌倒，另一種人則是一天吃八顆藥，但卻每天開心出去玩，認真生活，你要當哪一種退休族？

夏韻芬強調，快樂比健康重要，特別是心靈要美麗，退休族切記一定要財富自由，不要被子女拖累。

退休金 勞保 勞退

延伸閱讀

中年族憂退休金不夠用 專家點出2大NG理財法

退休更要努力花錢 莫讓啃老賴終生

薪水會交給另一半管理？「關鍵條件」曝光獲共鳴：我家是這樣

退休金算盤／勞保投保三方式 勞工不吃虧

相關新聞

新台幣升值1.2角 以28.26元開出

新台幣今（28）日早盤以28.26元兌1美元，升值1.2角開出。

振鋒企業14.4億元聯貸案 台銀主辦

振鋒企業委由台灣銀行統籌主辦新台幣14.4億元聯合授信案，已完成聯貸簽約，簽約儀式假振鋒企業總部舉行，由振鋒企業股份有限...

櫃買市場 去年大豐收

櫃買中心昨（27）日指出，2020年對櫃買市場而言，是豐收的一年，不但股票市場大漲23.2%，全年成交值、成交日均值創新...

12機構協推上市 獲獎

臺灣證券交易所為表揚證券承銷商、會計師及律師等中介機構推動優良企業申請上市，對資本市場貢獻卓著，統計2020年送件申請上...

證交所 嚴管主機共置

為滿足快速交易需求，臺灣證券交易所推出直接連線交易所主機的主機共置服務，但日前傳出有證券商藉此為大戶量身打造更快速的交易...

瞄準年終獎金理財 銀行競推美元高利定存

農曆新年將屆，上班族年終獎金陸續到手，之前相對沉寂的美元高利定存專案，又開始多起來，提供民眾年終獎金理財選擇。面對國際資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。