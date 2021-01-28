振鋒企業14.4億元聯貸案 台銀主辦

振鋒企業委由台灣銀行統籌主辦新台幣14.4億元聯合授信案，已完成聯貸簽約，簽約儀式假振鋒企業總部舉行，由振鋒企業股份有限公司董事長洪榮德先生與台灣銀行副總經理林麗婈女士共同主持。

本聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實營運週轉金所需，由台灣銀行擔任管理銀行，邀集元大銀行、彰化銀行、華南銀行、台灣土地銀行、板信商銀、合作金庫及新光商銀共同參與，原擬籌組額度12億元，於金融同業踴躍參貸下，獲銀行團認諾達18.5億元，為原訂額度的154%，最終以14.4億元簽約結案。

台灣銀行表示，振鋒企業自創立以來，致力於合金鋼安全起重鍊吊鉤、工業安全帶等各式金屬配件之製造銷售，以「YOKE」品牌行銷全球，外銷佔比逾98%，以美國、加拿大及德國等地為主力銷售地區。

為提升技術層次，多年來持續投資創新研發，累積取得美、德、日、法等國高達16餘國約計300件國際專利，另取得全球國際權威認證機構約計3,560餘件產品認證，2020年於個人安全掛鉤之全球市佔率達65%。