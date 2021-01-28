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台幣 終止連三貶

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

熱錢持續賣超台股，但在匯市卻兵分兩路、有進有出，導致新台幣匯率昨（27）日盤中實質成交價偏升，最高漲至27.97元，最多升值4.4角，尾盤在中央銀行調節下，升值金額縮至3分，收在28.38元，終止連三貶，總成交量降至15.4億美元。

央行統計顯示，今年至昨日為止，美元指數上漲0.32%，身為「最強亞幣」的人民幣，今年累計升值1.15%，新台幣升幅0.45%，主要貿易對手國韓元貶值1.64%，日圓與星元也呈貶值。

回顧昨日匯市盤中交易，資深匯銀主管指出，外資雖持續賣超台股，但規模縮減不小，且在外匯市場的動向並不一致，一派外資持續賣股匯出，另一邊則是逆勢匯入，使新台幣盤中實質交易價升破28元、重返27字頭。

匯銀主管說，「美國聯準會主席鮑爾要講話了，市場觀望氣氛較濃，出口商拋匯量也縮減。」

根據證交所統計，外資連四日賣超，累計賣超規模逼近900億元，不過，相較於前日熱錢大舉賣股匯出，一天匯出金額超過9億美元，匯銀主管說，昨日熱錢匯出力道減弱，加上部分出口商進場拋匯，使新台幣匯率微幅升值，因此，匯市成交量也從前日的逾18億美元，減至昨日的15.4億美元。

新台幣 台幣匯率

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