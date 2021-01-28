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做大市場、強化監理 櫃買中心列年度重點

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心2021年重要推動計畫有四大重點：拓展發行市場、推動公司治理與強化監理制度、強化市場交易制度，以及壯大永續金融。最重要的拓展發行市場又有四大方向，包括推動戰略新板、推動企業進入多層次資本市場、提升資本市場籌資效能，以及增進創櫃板曝光與媒合。

首先，為扶持創新產業發展，櫃買中心將於興櫃股票市場下增設戰略新板，預計7月開板。櫃買中心將持續拜訪證券商及會計師等中介機構引薦潛在案源，並合辦宣導說明會，積極協助創新企業進入資本市場。

同時為扶植產業發展及推動國內外優質企業進入多層次資本市場，也持續與目的事業主管機關及各中介機構合作宣導，因國外疫情仍未趨緩，擬規劃先以線上方式辦理說明會。

第二，推動公司治理、強化監理制度方面，櫃買中心除持續辦理相關教育宣導，也將修訂相關規章，強化董事會職能、擴大永續報告書編製公司及第三方驗證範圍，強化永續報告書揭露。

第三，強化市場交易制度，為提振上櫃股市量能及活絡冷門股交易，預計6月底推出上櫃股票個股造市者制度，增加買賣成交機會。

第四，上半年建立社會責任債券櫃檯買賣制度，並整合綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券，建立永續發展債券制度專板。

櫃買中心 債券 資本市場

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